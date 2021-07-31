Первый турбокольцевой перекресток появился в Подмосковье

В микрорайоне Климовск в Подольске на пересечении Старосимферопольского шоссе, Большой Серпуховской улицы и Южного обхода изменилась схема движения. Здесь появился первый в Подмосковье турбокольцевой перекресток.

Новая схема позволит автомобилистам быстрее проезжать перекресток без лишнего маневрирования по оптимальной траектории. В этом помогут направляющие разметки. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Водителям нужно заранее занять нужный ряд и спиралевидная разметка выведет автомобиль в нужном направлении. При такой организации повышается скорость движения, на 10-15% увеличивается пропускная способность перекрестка, обеспечивается принцип „едущие прямо не должны перестраиваться“», — объяснил начальник управления организации и безопасности дорожного движения Министерства транспорта Подмосковья Виктор Щулепников.

Он отметил, что основным преимуществом пилотного проекта является исключение перестроений внутри кругового движения. Местные жители уже успели оценить нововведение.

«Это ноу-хау поможет впредь водителям не путаться на круговых движениях, как у нас часто это бывает. Нужно распространять эту практику и на другие перекрестки в Подмосковье», — рассказал член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при губернаторе Александр Лукин.

Совсем скоро здесь появятся информационные щиты и дорожные знаки. В пресс-службе министерства попросили водителей быть внимательными и соблюдать требования новой дорожной разметки.

Работы проведены в рамках программы «Долой глупые пробки» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».