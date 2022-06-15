Первый ЦУР создали в Подмосковье. Идея Воробьева заинтересовала не только регионы РФ, но и другие страны

Московская область первой поменяла подход власти к коммуникации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев создал ЦУР, и этот успешный опыт масштабировали по всей стране. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ-2022 рассказал генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Подход власти к коммуникации изменился, но запросы жителей остались прежними, отметил Табак.

«Запросы плюс-минус во все времена одинаковые — ЖКХ, социальная сфера. Нам было важно поменять подход. Государство не шло туда, где пользователь шел задавать вопросы. Это была классические схема — по ФЗ, через письменную форму. Мы поменяли подход. Московской область была первая, Андрей Воробьев создал ЦУР, мы это взяли и масштабировали», — заявил глава АНО «Диалог».

Табак отметил, что благодаря ЦУР меньше стало и вопросов о том, что власть уже сделала. По его словам, в системе «Инцидент Менеджмент» 30% вопросов были связаны с недостаточной информированностью людей.

«Задача была не просто в том, чтобы власть начала отвечать, а чтобы была экосистема. Чтобы была система персональных коммуникаций, рассылок. Это комплексный подход. Мы берем разрозненные сообщения, объединяем в общую смысловую цепочку, делаем вывод, который помогает главе региона принять управленческое решение», — пояснил Табак.

ЦУР, созданный Андреем Воробьевым в Подмосковье, после этого не только распространился по другим регионам, но и заинтересовал иностранцев.

«У нас были запросы на системы в зарубежных странах, не хочу называть их. С точки зрения digital — мы молодцы», — сказал глава АНО «Диалог».