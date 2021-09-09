Первый центр рассеянного склероза появился в Подмосковье

В Московской области на базе МИОНИКИ имени М. Ф. Владимирского открылся первый в регионе центр рассеянного склероза. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Центр рассеянного склероза в МОНИКИ стал первым в Подмосковье. Позже в округах откроют еще девять таких же учреждений. Центр в МОНИКИ станет головным и будет координировать работу сети.

«Московская область — второй субъект в Российской Федерации, где реализуется данный проект. Раньше пациентам с рассеянным склерозом необходимо было ездить на консультации в МОНИКИ, теперь они смогут посещать врачей и получать лекарственные препараты в ближайшем к дому центре», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она уточнила, что сейчас в регионе живут больше шести тысяч человек с диагнозом рассеянный склероз. Центры сделают для них необходимую медицинскую помощь доступнее.

Благодаря новым центрам пациенты будут находиться под постоянным и динамическим наблюдением у одного и того же специалиста. Врач будет знать историю болезни и корректировать назначения в зависимости от состояния. В медицинских учреждениях организуют дневной стационар для удобства жителей.

Центр откроют в Одинцове, Красногорске, Химках, Ногинске, Пушкино, Реутове, Подольске, Раменском и Коломне.