Первый случай в Коломне. 49-летняя жительница успешно перенесла роды

Жительница Подмосковья, благодаря усилиям врачей Коломенского перинатального центра, в 49 лет впервые стала мамой. Женщина вместе с мужем долгие годы мечтала о появлении в их семье ребенка, но все попытки забеременеть и выносить малыша оказывались безуспешными.

Весной прошлого года у женщины наступила очередная столь желанная беременность, но радость была очень осторожной. В первые недели будущая мама встала на учет в женскую консультацию перинатального центра. Почти всю беременность она находилась на сохранении.

«За беременность, осложненную тромбофилией и иными патологиями, наша мамочка прошла через заботливые руки врачей всех отделений центра, получая в том числе стационарное лечение в отделении гинекологии и отделении патологии беременности. Благодаря слаженной работе наших специалистов удалось сохранить беременность и благополучно выносить ребенка. На 40-й неделе ее успешно родоразрешили. В результате кесарева сечения на свет появилась девочка с весом 3150 граммов, ростом 49 сантиметров», — рассказала главный врач Коломенского ПЦ Татьяна Шаврак.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо, находятся на совместном пребывании. В ближайшие дни они готовятся к выписке домой, где их ждет счастливый папа.

Это первый случай в Коломенском перинатальном центре, когда женщина в возрасте 49 лет родила первого ребенка.