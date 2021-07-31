Первый съезд Общероссийского движения предпринимателей прошел в Подмосковье

Первый съезд Общероссийского движения предпринимателей провели в подмосковной усадьбе Гребнево. Это место выбрали не просто так: Московская область давно привлекает инвесторов и бизнесменов прозрачными отношениями и минимумом бюрократии. Подробнее о первой встрече участников съезда — в материале «360».

Главная тема встречи Общероссийского движения предпринимателей — изменения, которые необходимы для развития бизнеса. В первую очередь речь пойдет о малом и среднем, потому что именно он является основой страны.

«Мы обсуждаем, какие реформы нужны стране для того, чтобы мы заняли не 117-е место в мире по темпам роста ВВП, а первое. Мы патриоты России, хотим, чтобы Россия зажила богато. Будем обсуждать взаимоотношения между властью и бизнесом. В кризис мы заметили, что власть нас стала слушать лучше», — отметил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Предприниматели — это очень важное сообщество. Это, по сути, те, кто двигает нашу экономику вперед, те, кто платит налоги, создают рабочие места Вячеслав Духин первый вице-губернатор Московской области.

Программа Общероссийского движения предпринимателей разработана детально и заявлена подробно. Первое, на что обращается внимание, — необходимость провести гибкую реформу налоговой системы и стимулирование банковской системы. Чтобы люди больше покупали, им надо давать кредиты под 2-3%. А для предпринимателей должны быть еще более низкие ставки — чтобы производили.

«Нам нужно резко снизить налоги. Мы платим в два раза больше налогов, чем в Америке. Нам нужны ставки по кредитам 2-3%. Если рентабельность бизнеса 10% — не может он платить за кредиты 15%», — отметил Андрей Ковалев.

Вячеслав Духин отметил, что Ковалев, как и положено предпринимателю, является смелым человеком. Он часто формулирует вещи, «которые, может быть, для этого времени очень смелые». Например, он критикует систему налогообложения.

В числе участников съезда — много рестораторов и владельцев общепита. Того самого малого бизнеса, который особенно пострадал в период пандемии.

«Дальнейших потерь ресторанного бизнеса мы не понимаем, мы их не можем оценить, что будет дальше. И, конечно, его нужно защищать. Что мы сегодня и делаем. Я вот часто шучу в последнее время: рестораторов по осени считают. Пройдет еще одна волна, и посмотрим», — рассказал президент Союза управляющих ресторанами России Сергей Миронов.

На площадке в подмосковной усадьбе Гребнево устроили диалог с властью. Ведь именно она первой должна поддержать экономику и ее производителей. Место выбрали не просто так, ведь Московская область привлекает инвесторов со всей страны и из-за рубежа именно этим — прозрачными и эффективными отношениями с предпринимательством. В регионе минимизируют бюрократические процедуры, а также оказывают максимальное содействие и поддержку бизнесу.

«Мы, как представители власти — нас губернатор учит быть чуткой властью, — мы должны делать так, чтобы у них все получалось. Чтобы они свои проекты могли реализовывать, чтобы они могли ставить смелые далекие цели и, самое главное, этих целей достигать», — подчеркнул Вячеслав Духин.