Подмосковье 16 сентября 2023, 06:00 Первый съезд главных медицинских сестер прошел в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Первый съезд главных медицинских сестер прошел в Подмосковье. Участники обсудили перспективы развития этой деятельности, а также систему контроля качества и безопасности в сфере здравоохранения.

Глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк подчеркнул, что именно медсестры находятся рядом с пациентом во время лечения, их работу сложно переоценить. Сегодня в Подмосковье работают около 34 тысяч представительниц этой профессии.

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«Основная наша задача в том, чтобы у всех была возможность поделиться лучшими практиками и достижениями, которые можно будет внедрять в наших медорганизациях. Этот год объявлен президентом Годом педагога и наставника, и очень важно, чтобы опытные специалисты делились своими наработками и навыками с молодыми сотрудниками и становились их наставниками», — отметил министр.

Съезд медсестер прошел перед Днем безопасности пациента, который отмечают в России 17 сентября. Руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова напомнила, что в этом году праздник посвятили вовлеченности больных в организацию лечебного процесса, их уровню ответственности к своему здоровью.

«Такие съезды очень важны, так как именно медицинские сестры находятся в постоянном контакте с пациентом и играют колоссальную роль в процессе его выздоровления», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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