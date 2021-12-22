Первый российский завод по производству ударных беспилотников построили в Дубне

Центр производства крупноразмерных беспилотников самолетного и вертолетного типа построили в городском округе Дубна. На площадке предприятия расположатся основные производственные цеха компании «Кронштадт» и входящего в нее «Дубненского машиностроительного завода имени Федорова» (ДМЗ). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Строительство продолжалось с апреля по декабрь 2021 года. На сегодняшний день полностью завершили работы в производственном корпусе. Там разместят цех изготовления деталей и малярное отделение, а также агрегатную и окончательную сборку. Сейчас на заводе проводят пусконаладочные работы на закупленном оборудовании.

«Это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России», — отметили в пресс-службе компании.

Кроме строительства нового завода компания «Кронштадт» провела благоустройство территории и отремонтировала 14 корпусов машиностроительного завода, где будут выполняться работы для обоих предприятий.

В частности, на ДМЗ начнут делать пункты управления комплексами беспилотников, включая планеры и наземную часть. Первая сборка начнется уже в декабре. Новый завод предоставит работу 1,5 тысячи жителей Подмосковья.



Компания «Кронштадт» — лидер российской промышленности в области создания тяжелых беспилотников. Производством летательных аппаратов фирма занимается более 10 лет. На производстве не только изготавливают беспилотники, но также их проектируют и испытывают. Кроме того, здесь же разрабатывают программное обеспечение для управления дронами. Компания имеет собственное производство и летно-испытательный комплекс.