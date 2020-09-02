Первый ресурсный класс появился в Лосино-Петровской школе №1. С детьми будут работать дефектолог, логопед и психолог

Ресурсный класс появился в школе №1 в Лосино-Петровском. На его открытии настояли родители. Раньше приходилось возить детей в другие города. В отдельном помещении есть все необходимое для ребят: специальная мебель, визуальные и методические пособия, уголок для отдыха. Класс рассчитан на восемь учеников.

В новом классе дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить дополнительную поддержку специалистов. Но теперь не один на один с учителем, а вместе со сверстниками.

«Здесь его подтягивают, обучают лучше. Плюс адаптация социальная. То есть он с детьми общается. А так мы раньше приходили одни, с учителем. А здесь лучше», — рассказала Юлия Генчу, мама Миши.

Первая учительница — воспитатель ресурсного класса Ирина Поспелова. Главная задача педагога — не столько научить детей как можно быстрее читать и правильно писать. Нужно помочь адаптироваться, чтобы они смогли общаться с обычными школьниками.

«Вы знаете, я считаю, что воспитатель для таких деток и для любых деток, она должна быть как мама. Чтобы понимать ребенка, чтобы, когда нужно, приласкать, обнять, чтобы он понимал, чтобы ему не было страшно находиться в чужом помещении без мамы», — отметила Ирина Поспелова, воспитатель ресурсного класса.

С детьми работает не только воспитатель, но и дефектолог, и логопед, и психолог. У каждого ребенка есть свои таланты и умения. Некоторые знают буквы и цифры, другие только учатся.

Класс открыли по просьбе родителей. Это облегчило жизнь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ведь теперь не нужно возить ребенка в школу в другие города.

«Для нас это большая победа. Теперь наши дети, которые живут у нас в городском округе, будут ходить в нашу школу, будут общаться с нашими детьми. И, надеюсь, это придаст им скорейшего выздоровления и восстановления», — уточнил Иван Курданин, глава городского округа Лосино-Петровский.

По словам властей, такие ресурсные классы очень востребованы. В ближайшее время они могут появиться и в других школах округа.