Первый в Подмосковье ребенок в новом году родился в Коломне

Первый новорожденный в Подмосковье в 2021 году появился на свет в Коломенском перинатальном центре. В новогоднюю ночь там родилась девочка весом 3250 граммов и ростом 50 сантиметров. Она стала пятым ребенком в семье.

Девочка родилась вскоре после полуночи — в 00:13. А еще через несколько минут в том же перинатальном центре в Коломенском стала мамой еще одна женщина. В 0:15 у нее родилась девочка весом 3470 граммов и ростом 54 сантиметра — первый ребенок в семье.

«Наши специалисты готовы оказать высококвалифицированную помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным в любое время, вне зависимости от праздников. Лучшее начало года — рождение новой жизни! Желаем новорожденным и их родителям здоровья и благополучия!» — рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

В прошлом году первый ребенок родился тоже в Коломенском перинатальном центре. Девочка появилась на свет почти сразу после боя курантов — в 00:05. Родители назвали ее Мелания.