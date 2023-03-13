Подмосковье 13 марта 2023, 13:57 Первый пункт приема «Добрые вещи» открыли в Клину

Читать 360tv в

Возле торгового центра «Квартал» на Советской улице в Клину установили бак-накопитель для ненужных вещей. Предметы для вторичной переработки собираются в рамках проекта «Добрые вещи».

Через неделю в городе установят еще один бак, а к маю число пунктов приема вещей вырастет до 10.

Реклама

В бак можно складывать одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль, детские игрушки, подушки и одеяла. Организаторы просят приносить предметы в пластиковых пакетах. При этом бак не предназначен для сбора посуды, книг, бытовой техники, электроники, мебели, ковров, канцтоваров или матрасов.

Реклама

«Важно, чтобы вещи были пригодны для использования и не имели грубых дефектов», — уточнили организаторы проекта.

Пригодные для вторичного использования вещи найдут новых хозяев, а непригодные отправятся на переработку. Собранные вещи продаются оптом. На вырученные деньги покупается оборудование для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Также вещи в хорошем состоянии бесплатно выдаются нуждающимся через магазины-партнеры акции.

Ветошь направляют на переработку на заводы в Челябинск, Санкт-Петербург и Ярославль.

«С 1 марта вступили в силу поправки в федеральный закон „Об отходах производства и потребления“. В законе теперь прописаны понятия „вторичные ресурсы“ и „вторичное сырье“», — сообщила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Московской области Лилия Белова.

Глава Клина Алена Сокольская согласовала карту проекта «Добрые вещи». На ней указаны пункты сбора, графики вывоза и маршруты оформление баков-накопителей и информационная кампания по поддержке проекта.

«В Подмосковье планомерно реформируется отрасль обращения с отходами. Сегодня мы делаем новый шаг в этом направлении», — сообщила Сокольская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».