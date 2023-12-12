Подмосковье 12 декабря 2023, 10:43 Первый природно-исторический комплекс появился в Подмосковье Фото: Ульянов А.И.

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Природно-исторический комплекс «Горковский» появился в Подмосковье впервые. Он расположился на территории Ленинского округа и Домодедова. В границах комплекса находятся объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, эстетическое и рекреационное значение.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, территория природно-исторического комплекса обладает высоким значением для сохранения биологического разнообразия.

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Там под охраной находятся редкие и ценные в научном отношении объекты растительного и животного мира. Некоторые из них занесены в Красную книгу России и Московской области.

Кроме того, на территории природного комплекса находятся памятники археологической истории — городище раннежелезного века, селища и курганные комплексы вятичей 11–13 веков и другие.

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