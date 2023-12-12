12 декабря 2023, 10:43
Первый природно-исторический комплекс появился в Подмосковье
Природно-исторический комплекс «Горковский» появился в Подмосковье впервые. Он расположился на территории Ленинского округа и Домодедова. В границах комплекса находятся объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, эстетическое и рекреационное значение.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, территория природно-исторического комплекса обладает высоким значением для сохранения биологического разнообразия.
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Там под охраной находятся редкие и ценные в научном отношении объекты растительного и животного мира. Некоторые из них занесены в Красную книгу России и Московской области.
Кроме того, на территории природного комплекса находятся памятники археологической истории — городище раннежелезного века, селища и курганные комплексы вятичей 11–13 веков и другие.
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Экология
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