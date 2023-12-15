Подмосковье 15 декабря 2023, 10:27 Первый поток студентов окончил «Школу фермеров» в Можайске Телеканал «360»

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Первый поток студентов «Школы фермеров» в Можайском округе отпраздновал выпускной. Во время образовательного курса фермеры познакомились с новыми технологиями в отрасли. Это поможет им оптимизировать и улучшить процессы в своем хозяйстве.

Проект «Школа фермеров» существует с 2020 года, но в Можайске его впервые запустили на базе местного техникума. Он помогает создать агробизнес с нуля или развивать уже существующее фермерское хозяйство.

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За время курса фермеры познакомились с последними инновациями и технологиями в сельскохозяйственной отрасли. Они получили не только теоретические, но и практические навыки.

Поздравили студентов с окончанием курса директор Центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Свободный труд» Рамиль Булатов и глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

«Наши фермеры, которые работают на земле и получили здесь дополнительные навыки, уже в скором времени реализуют весь опыт в своих крестьянско-фермерских хозяйствах. Очень хочу, чтобы их имена мы услышали в передовых сводках Минсельхоза», — сказал Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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