Первый подмосковный предприниматель получил льготный кредит по ставке 1% годовых

Для поддержки предпринимателей в Московской области стали выдавать займы под 1% годовых. Игорь Зотов из Орехово-Зуева стал первым, кто оформил льготный кредит. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Правительство Московской области в 2021 году усилило поддержку бизнеса в отдаленных городских округах региона. Одной из мер дополнительного стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в Подмосковье является специальная программа „Удаленные территории“ от Московского областного фонда микрофинансирования», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что бизнесмены из Коломны, Зарайска, Лотошина, Шаховской, Серебряных Прудов, Шатуры, Волоколамска, Орехово-Зуева, Луховиц, Электрогорска имеют право на кредит по ставке 1% годовых. Оформить заем можно на сумму до пяти миллионов рублей, отдать деньги нужно за три года.

Первый такой кредит оформил индивидуальный предприниматель из Орехово-Зуева Игорь Зотов.

«Я получил заем для открытия своего второго проекта в Подмосковье — кофейни в фуд-молле креативного кластера „Стачка“, расположенного на новой набережной реки Клязьма. Денежные средства пойдут на закупку необходимого оборудования. Мое первое кафе-кондитерская уже успешно работает на территории торгового центра „Орех“», — рассказал индивидуальный предприниматель Игорь Зотов.

Всю необходимую информацию о мерах поддержки предприниматели Подмосковья могут найти на сайте Фонда или по номеру телефона горячей линии 0150.