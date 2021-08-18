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    18 августа 2021, 11:59

    Первый пешеходный переход с умной подсветкой появился в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье появился первый пешеходный переход, оснащенный интеллектуальной подсветкой. Находится он на улице Маяковского в Красногорске.

    Задача — сделать пешеходов гораздо заметнее для водителей. Поможет направленная подсветка.

    Это целая система, состоящая из светодиодного прожектора и функций видеоаналитики. Инициатор установки комплекса — Центр безопасности дорожного движения.

    Как это работает?

    Динамическая подсветка поможет водителю заранее заметить пешехода и вовремя затормозить.

    Сами детекторы работают на базе технологий компьютерного зрения, обеспечивая обработку видео от встроенной камеры.

    Система понимает координаты движения людей, изменение скорости, вплоть до остановки или шагов в обратную сторону.