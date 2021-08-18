Первый пешеходный переход с умной подсветкой появился в Подмосковье

В Подмосковье появился первый пешеходный переход, оснащенный интеллектуальной подсветкой. Находится он на улице Маяковского в Красногорске.

Задача — сделать пешеходов гораздо заметнее для водителей. Поможет направленная подсветка. Это целая система, состоящая из светодиодного прожектора и функций видеоаналитики. Инициатор установки комплекса — Центр безопасности дорожного движения. Как это работает? Динамическая подсветка поможет водителю заранее заметить пешехода и вовремя затормозить. Сами детекторы работают на базе технологий компьютерного зрения, обеспечивая обработку видео от встроенной камеры. Система понимает координаты движения людей, изменение скорости, вплоть до остановки или шагов в обратную сторону.