Первый передвижной культурный центр появился в Подмосковье | 360°

Подмосковье 30 октября 2022, 16:32 Первый передвижной культурный центр появился в Подмосковье

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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Подмосковье. Он поступил в городской округ Домодедово. Клуб на колесах предоставили в рамках президентского проекта «Культура».

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Передвижной культурный центр представляет собой автоклуб на шасси ГАЗ. Он вмещает в себя все необходимое для концертов и кинопоказов: сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры. На базе культурного центра можно будет проводить различные культурно-массовые и праздничные мероприятия.

Кузов автоклуба изотермический, артистам будет комфортно выступать здесь и в холодную, и в жаркую погоду.

До конца года в рамках федерального проекта «Культурная среда» в Подмосковье поступит еще два таких автоклуба, они появятся в Коломне и Можайском округе.

Ранее сообщалось, что более 400 культурных мероприятий провели в Подмосковье для детей из ДНР и ЛНР с февраля.