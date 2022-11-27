Подмосковье 27 ноября 2022, 14:44 «Первый партизанский гумбатальон» из Подмосковья организовал доставку помощи в Донбасс

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С первых дней спецоперации в Сергиевом Посаде работает «Первый партизанский гуманитарный батальон». Его участницы собирают гумпомощь для военнослужащих и не боятся ездить в зону боевых действий в Донбасс самостоятельно, чтобы доставить груз. Один раз девушки даже попали под обстрел, но останавливаться не собираются.

По словам активисток, помощь в сборе гуманитарной помощи в городском округе оказывают все желающие. Пожилые женщины, например, вяжут теплые носки. У некоторых пенсионерок нет возможности самостоятельно добраться до пункта сбора, и в этом случае их навещают активистки «Первого женского партизанского батальона».

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В ноябре «Первый женский партизанский батальон» вновь посетил зону спецоперации с гуманитарным грузом. Активисток ждал сюрприз: военные в качестве благодарности за помощь записали для них песню.

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Поддержка, которую оказывают волонтеры, собирающие гумпомощь, действительно дает российским бойцам возможность почувствовать, как в них верят в тылу и ждут.