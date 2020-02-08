Активное детство. Первый открытый Кубок по тхэквондо собрал в гимназии имени Примакова свыше 150 спортсменов

В гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе впервые прошел открытый Кубок по тхэквондо. Он собрал более 150 юных спортсменов.

Перебороть страхи, отработать приемы боевого искусства и побороться за медали в гимназию имени Примакова приехали свыше 150 спортсменов со всего Подмосковья.

Началось мероприятие с показательных выступлений профессионалов, затем на татами вышли самые маленькие. Турнир для начинающих спортсменов в гимназии проводится впервые. Главная цель — привлечь внимание детей к этому виду единоборств.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы надеемся, что все больше и больше детей, молодых людей, девушек будет заниматься тхэквондо и развивать в себе те качества, которые оно дает: быть надежным партнером, другом, ответственным за то, что ты делаешь, уметь владеть не только своим телом, но и своей головой — это очень важно в настоящее время», — рассказал президент Федерации тхэквондо МФТ Александр Менчук.

Несмотря на конкуренцию, на турнире не было победителей и проигравших. Все участники получили подарки и фирменные медали гимназии. По мнению организаторов, подобные мероприятия необходимы для дальнейшей мотивации спортсменов и их родителей.