Первый открытый чемпионат РФ среди ветеранов по гребле на лодках «Дракон» стартовал в Старой Купавне

Каноэ с головой и хвостом дракона сегодня могли увидеть жители Богородского округа — здесь прошел первый открытый чемпионат России среди ветеранов по гребле на лодках. Легенда гласит, что гонки на красочных лодках начали проводиться более чем две тысячи лет назад в долинах южного Китая. А сегодня они стали обычным видом спорта для современных гребцов.

«Участвовать было непривычно, потому что мы немного не „скатанные“, получилось так, что не все получили возможность сработаться вместе. Сейчас потихонечку от каждой гонки мы будем набирать обороты и получать мастерство», — поделился участник команды из Астрахани Сергей.

Источник фото: телеканал «360»

Гонки на «драконах» — это один из уникальных и одновременно сложных видов гребли. В носовой части лодки сидит барабанщик, который задает ритм команде. Десять гребцов сидят по пять человек с каждой стороны. На корме находится рулевой, который на огромной скорости следит за направлением «дракона».

(На соревнования приехали со всей страны. Здесь более 200 участников из Пскова, Перми, ЛНР и Мариуполя. Одна из команд прилетела из Владивостока — говорят, дорога была непростой, хорошо, что каноэ и необходимое снаряжение предоставили организаторы.

Источник фото: телеканал «360»

Команды разделены по возрастным группам от 25 до 78 лет. В каждом заплыве — 3-4 группы, коллективы стартуют каждые 10 минут. На соревнованиях было представлено три дистанции — 200, 500 и 2000 метров. После прохождения каждого этапа награждали тройку лидеров.

Источник фото: телеканал «360»

Такие соревнования в России проходят в шестой раз, но в Старой Купавне «драконы» плавают впервые. Чемпионат России среди ветеранов по гребле на лодках продлится 2 дня. Сегодня команды преодолели дистанцию в 200 и 500 метров. Завтра их ждет не менее зрелищная гонка уже на два километра.

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