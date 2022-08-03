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    03 августа 2022, 21:52

    Первый открытый чемпионат РФ среди ветеранов по гребле на лодках «Дракон» стартовал в Старой Купавне

    Анастасия Максимовских

    Каноэ с головой и хвостом дракона сегодня могли увидеть жители Богородского округа — здесь прошел первый открытый чемпионат России среди ветеранов по гребле на лодках. Легенда гласит, что гонки на красочных лодках начали проводиться более чем две тысячи лет назад в долинах южного Китая. А сегодня они стали обычным видом спорта для современных гребцов.

    Первый открытый чемпионат РФ среди ветеранов по гребле на лодках «Дракон» стартовал в Старой Купавне

    «Участвовать было непривычно, потому что мы немного не „скатанные“, получилось так, что не все получили возможность сработаться вместе. Сейчас потихонечку от каждой гонки мы будем набирать обороты и получать мастерство», — поделился участник команды из Астрахани Сергей.

    Первый открытый чемпионат РФ среди ветеранов по гребле на лодках «Дракон» стартовал в Старой Купавне | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Гонки на «драконах» — это один из уникальных и одновременно сложных видов гребли. В носовой части лодки сидит барабанщик, который задает ритм команде. Десять гребцов сидят по пять человек с каждой стороны. На корме находится рулевой, который на огромной скорости следит за направлением «дракона».

    (На соревнования приехали со всей страны. Здесь более 200 участников из Пскова, Перми, ЛНР и Мариуполя. Одна из команд прилетела из Владивостока — говорят, дорога была непростой, хорошо, что каноэ и необходимое снаряжение предоставили организаторы.

    Первый открытый чемпионат РФ среди ветеранов по гребле на лодках «Дракон» стартовал в Старой Купавне | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Команды разделены по возрастным группам от 25 до 78 лет. В каждом заплыве — 3-4 группы, коллективы стартуют каждые 10 минут. На соревнованиях было представлено три дистанции — 200, 500 и 2000 метров. После прохождения каждого этапа награждали тройку лидеров.

    Первый открытый чемпионат РФ среди ветеранов по гребле на лодках «Дракон» стартовал в Старой Купавне | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Такие соревнования в России проходят в шестой раз, но в Старой Купавне «драконы» плавают впервые. Чемпионат России среди ветеранов по гребле на лодках продлится 2 дня. Сегодня команды преодолели дистанцию в 200 и 500 метров. Завтра их ждет не менее зрелищная гонка уже на два километра.

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