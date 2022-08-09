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    09 августа 2022, 20:25

    Первый офис «Наш дом» открыли в Истре

    Анастасия Борискова

    Жителям Истры больше не придется ездить по всему городу и решать каждую жилищную проблему в отдельной компании. Здесь открылся офис «Наш дом».

    Первый офис «Наш дом» открыли в Истре

    Суть новой системы в том, чтобы предоставлять услуги по содержанию многоквартирного дома «под ключ» и дать жителям возможность решать все жилищно-коммунальные вопросы в одном месте.

    Первый офис «Наш дом» открыли в Истре | Изображение 1

    «Начиная от вопросов решения начисления квартплаты, оказания коммунальных услуг, жилищных услуг. Также планируется здесь разместить сотрудников МФЦ», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков.

    В офисе организации работают профессиональные консультанты, которые помогут решить любой вопрос. В этом офисе создано все для удобства жителей. Здесь есть детский уголок, чтобы дети могли играть, пока родители заняты делами.

    Первый офис «Наш дом» открыли в Истре | Изображение 2

    Сервис коммунального стандарта «Наш дом» открывает офисы по всему Подмосковью. По плану компания в Истре примет десять многоквартирных домов. В дальнейшем эта цифра будет увеличиваться.