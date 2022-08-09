Первый офис «Наш дом» открыли в Истре

Жителям Истры больше не придется ездить по всему городу и решать каждую жилищную проблему в отдельной компании. Здесь открылся офис «Наш дом».

Суть новой системы в том, чтобы предоставлять услуги по содержанию многоквартирного дома «под ключ» и дать жителям возможность решать все жилищно-коммунальные вопросы в одном месте.

«Начиная от вопросов решения начисления квартплаты, оказания коммунальных услуг, жилищных услуг. Также планируется здесь разместить сотрудников МФЦ», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков.

В офисе организации работают профессиональные консультанты, которые помогут решить любой вопрос. В этом офисе создано все для удобства жителей. Здесь есть детский уголок, чтобы дети могли играть, пока родители заняты делами.

Сервис коммунального стандарта «Наш дом» открывает офисы по всему Подмосковью. По плану компания в Истре примет десять многоквартирных домов. В дальнейшем эта цифра будет увеличиваться.