Подмосковье 05 апреля 2023, 11:25 Первый областной турнир по женскому водному поло для участников «Активного долголетия» прошел в Красногорске Министерство социального развития Московской области

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Участники клуба «Активное долголетие» приняли участие в первом областном турнире по мини водному поло в Красногорке. За победу боролись команды из восьми округов Подмосковья.

Как рассказали в Минсоцразвития, первое место заняли пенсионеры из Люберец, на вторую ступень пьедестала встали представительницы Балашихи, а на третью — Рузы.

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«Турнир прошел в дружеской, но соревновательной обстановке, на площадке царили спортивный азарт и особая атмосфера. Для команд были организованы интересные мастер-классы и горячие питание», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

Самых взрослых участниц отметили благодарственными письмами и подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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