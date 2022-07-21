Первый модульный ФАП отправят с производственной площадки концерна «КРОСТ» в Егорьевск

22 июля в Подмосковье состоится отправка первого модульного ФАП для установки в деревне Рахманово городского округа Егорьевск. Ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

В мероприятии примут участие директор ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» Никита Никулин, глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов, заместитель генерального директора по инновационному развитию и управлению концерна «КРОСТ» Александр Тимохов.

Всего в 2022 году с использованием строительных технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ» будет сдано восемь объектов здравоохранения: два ФАП в Чехове и Егорьевске, три подстанции скорой помощи в Кашире, Солнечногорске и Видном, три блока отделения профилактики на 60 посещений в смену в Домодедове, Видном и Одинцове. Объекты возводят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные больницы получили 800 единиц оборудования с начала года.