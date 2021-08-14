Первый мобильный офис соцгазификации открыли в Подмосковье

Первый мобильный офис социальной газификации открылся в Московской области в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа. Глава Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с его работой и проверил, все ли удобно устроено для жителей.

Программа соцгазификации, которая проводится по инициативе президента, очень востребована в Подмосковье, отметил Воробьев. В ближайшее время в регионе откроют еще 11 таких передвижных офисов, которые будут курсировать по области везде, где требуется газификация. В мобильном офисе работают сотрудники «Мособлгаза» и МФЦ. Они помогут не только сориентироваться по тарифам и заключить комплексный договор, но и получить дополнительные госуслуги в режиме «одного окна».

В деревне Красная Сторожка газифицирована половина домов. Воробьев указал, что вся работа не занимает много времени: сети прокладывают за два-три дня и делают врезку.

«Я не сомневаюсь, что рекордное количество подключений будет у нас. „Мособлгаз“ усилился. На эту программу выделены отдельные ресурсы, которые позволят газифицировать все дома, зарегистрированные и находящиеся в черте населенных пунктов», — заявил Воробьев.

Житель деревни Николай Балахнин сообщил, что его сосед заплатил 1,2 миллиона рублей, чтобы подвести газ к дому, а ему по программе соцгазификации это сделали бесплатно.

«А по дому — комплексный договор на 108 тысяч рублей с установкой котла», — сообщил Николай.

Стационарные офисы соцгазификации уже работают в пяти округах: Дмитровском, Одинцовском, Раменском, Рузском и Домодедове. Всего в Подмосковье работают 674 точки приема населения.

Глава «Мособлгаза» ранее объяснил жителям Подмосковья, в каком случае можно вернуть деньги, если договор о газификации был заключен до старта программы по бесплатному подведению газа к участкам.