Подмосковье 03 июня 2023, 18:43 Первый международный фестиваль творчества для детей-инвалидов стартовал в Люберцах Фото: Константин Семенец

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В Люберцах состоялся 13-й раз фестиваль творчества для детей-инвалидов «Мир без границ». В этом году он впервые приобрел статус международного — ребята приехали из Казахстана, Абхазии, Белоруссии. В мероприятии поучаствовали три тысячи детей и их родителей.

Фестиваль организовала Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья при поддержке региональных министерства информационных и социальных коммуникаций, министерства социального развития и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

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«В первую очередь я хочу поблагодарить и поздравить всех ребят, которые участвовали в творческом конкурсе — вы большие молодцы! Спасибо вам за рисунки, танцы, стихи, от ваших конкурсных работ исходит невероятный свет и добро», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Фото: Константин Семенец

«Идея проводить фестиваль для объединения семей с детьми-инвалидами Подмосковья пришла в 2006 году. Постепенно к нам стали присоединяться из других субъектов, и сейчас у нас уже большое международное движение», — сообщила руководитель ассоциации Инна Орлова.

Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец

К участникам фестиваля обратилась онлайн уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она поблагодарила губернатора Андрея Воробьева за поддержку.

«Хочу сказать спасибо Инне Орловой — руководителю одной из лучших подмосковных общественных организаций. Это замечательное мероприятие, я прошла мастер-классы, видела эмоции детей, надеюсь, они получили сегодня удовольствие», — заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

За годы существования фестиваля его участниками стали уже более 25 тысяч человек. В этом он прошел под девизом «Народы России: от истоков до современности».

Фото: Константин Семенец

«Мы впервые принимаем фестиваль на нашей земле. В этом году Люберцам исполняется 400 лет и при поддержке губернатора, правительства Московской области мы смогли собрать в наших стенах такой большой дружный коллектив», — сообщил глава Люберец Владимир Волков.

Финалисты онлайн-конкурса «Мир без границ» выступили на гала-концерте в ДС «Триумф». Соревнование проходило в марте и апреле. Ребята подготовили работы по номинациям изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, музыкальное творчество, хореография, чтение стихотворения и прозы и другим.

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