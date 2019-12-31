Первый «Мегабак» появился в Балашихе. Там открыли площадку для раздельного сбора мусора

В Балашихе открыли первую площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак». Теперь в муниципалитете есть специальное место, куда можно свозить мусор для сортировки и вторичной переработки.

Контейнеры можно найти по адресу: улица Терешковой, владение 4. В честь запуска проекта глава городского округа Сергей Юров вместе с исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антоном Велиховским перерезали символическую красную ленту.

«Сегодня мы открываем первую в Балашихе площадку для раздельного сбора отходов. Данный проект в Москве начали реализовывать уже в 2019 году, и немаловажно, что с 1 января и до сегодняшнего дня уже более миллиона тонн отходов не попало на захоронение. Целью проекта является сделать еще один шаг на пути к раздельному сбору мусора. Любой житель может самостоятельно приехать на эту площадку и разместить в контейнерах те ненужные вещи, которые в дальнейшем могут быть реализованы в виде вторичного сырья», — сказал Антон Велиховский.

Он добавил, что в 2020 году программа по созданию площадок для раздельного сбора отходов продолжится. Новые зоны планируется открыть в каждом городском округе.

Площадки для раздельного сбора отходов «Мегабак» предназначены для сортировки мусора и его вторичной переработки. Жители города могут оставить в специальных контейнерах старую бытовую технику, мебель, спил растений, пластик, бумагу, картон, стекло, батарейки. Площадки будут работать круглосуточно, с их помощью можно будет снизить объем вывоза мусора и увеличить долю перерабатываемых отходов.