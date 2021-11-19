В Котельниках открыли юбилейный «Мегабак» в Подмосковье — теперь в регионе их 50. Пункт приема работает девять часов в день, правильно отсортировать отходы жителям помогают специальные сотрудники.

Мебель нужно выбрасывать в один бак, стекло — в другой, а бытовую технику — в третий. Приемщик Владимир Маркелов консультирует жителей, которые решили избавиться от не нужных вещей.

«Пока в стадии становления все это. Недавно только открылись. Но постепенно начинают привозить люди все, что не нужно. Мы не все принимаем, пока выборочно, но поток начался уже», — отметил он.

Даша Иванова вместе с сестрой и мамой перед Новым годом решили избавиться от ненужных вещей. В «Мегабак» привезли несколько пакетов одежды и обуви. Что-то из этих вещей пойдет на переработку, а что-то, после специальной обработки, отдадут нуждающимся. В этот специальный бак сдают не только одежду, но и обувь, а также игрушки.

«Чтобы все это переработали, и нам дали много других вещей. Чтобы не вырубать деревья. Чтобы просто переработать и получить новые вещи», — рассказала Даша, почему они решили принести сюда вещи.

Помимо жителей, площадку активно используют и учреждения города. Работники сферы культуры привозят старую мебель и технику. Так они не только освобождая свои помещения от ненужных вещей, но и дарят этим вещам вторую жизнь, а также поддерживают программу по вторичной переработке отходов.

Площадка в Котельниках рассчитана на сбор вторичного сырья более чем по 10 фракциям: бумага, картон, стекло, пластик, шины, мебель, бытовая техника, одежда и многое другое. Но жители и раньше сами проявляли инициативу по раздельному сбору отходов.

«У нас, например, соседи в нашем доме проявили такую инициативу: поставили специальные контейнеры на входе у консьержки, где собираются отдельно батарейки использованные, крышечки добрые, которые можно потом сдать… И, действительно сортируют. У нас у подъезда раздельный сбор мусора. Люди стараются, сортируют», — отметила председатель комиссии по экологии Общественной палаты городского округа Котельники Елена Плотникова.

«Мегабак» в Котельниках стал юбилейным, 50-м по счету в Подмосковье. Его разместили на площади 600 квадратных метров — он стал частью инфраструктуры обращения с отходами.

«Каждый житель нашего города может теперь бесплатно утилизировать крупно-габаритные отходы. Данная площадка расположена рядом с автомобильной дорогой Дзержинское шоссе», — уточнил заместитель главы администрации городского округа Котельники Сергей Полевщинков.

Это площадка стала первой в Котельниках. Она полностью удовлетворяет потребности города. Сориентироваться, куда и какие отходы надо сдавать, жителям помогают указательные таблички на площадке. Пункт приема работает с 9:00 до 18:00.