Подмосковье 13 мая 2023, 12:23 Первый матч нового сезона проекта «Выходи во двор» проведут в Краснознаменске Unsplash

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Матч — открытие летнего сезона 2023 года проекта «Выходи во двор» состоится в Краснознаменске 20 мая, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Игра пройдет между сборной местных футболистов и командой «Легенды футбола», где выступают именитые спортсмены.

За коллектив «Легенды футбола» сыграют обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе португальского клуба «Порту» Дмитрий Аленичев, а также известные футболисты Александр Ширко, Андрей Тихонов, Егор Титов, Евгений Алдонин, Василий Иванов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов. Тренирует команду бывший футболист московского «Спартака», именитый специалист Валерий Гладилин.

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«Команда легенд всегда в хорошей форме, но и любительские сборные очень серьезно готовятся к играм. Вообще, в проекте „Выходи во двор“ важнее не соревновательный момент, а общение и эмоции. Много детей приходят, их родители, болельщики, которые знают легенд, видели их на стадионах, по телевизору. Хотя результат матча не столь важен, проигрывать, конечно, никто не хочет. Поэтому на поле всегда разворачивается красивая, честная борьба», — отметил тренер.

Проект «Выходи во двор» был основан в 2022 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В первом летнем сезоне прошло 12 игр. Девять матчей завершились победой «Легенд», а любителям трижды удалось добиться ничейного результата. Встречи проходили на территории спортивных комплексов и на школьных стадионах в Королеве, Дмитрове, Мытищах, Звенигороде, Люберцах, Ногинске, Можайске, поселке Селятино (городской округ Наро-Фоминск), Красногорске, Орехово-Зуеве, Лобне и Балашихе.

Игру будет комментировать спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов.