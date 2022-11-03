Первый маммологический центр открылся в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 20:50 Первый маммологический центр открылся в Подмосковье

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Первый маммологический центр открыли в Люберецкой больнице. На базе центра можно будет получить консультацию специалистов и пройти комплексное обследование груди.

Чтобы пройти обследование в первом маммологическом центре в Люберцах, нужно получить направление от лечащего врача. На маммографию женщины могут записаться самостоятельно.

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Пройти маммографию могут женщины старше 40 лет, прикрепленные к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. При этом давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет. Самостоятельно записаться на обследование можно через региональный портал Госуслуг или по номеру 122.

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«Мы постоянно напоминаем о важности профилактических осмотров. Всем женщинам старше 40 лет необходимо раз в два года проходить маммографию для исключения развития патологий. Сегодня в регионе заработал первый маммологический центр. Он оборудован всей необходимой медтехникой, включая маммографы и аппараты УЗИ. Важно, что пройти обследование и получить консультацию в этом центре можно за один день. Пациентки там будут наблюдаться на всех этапах лечения», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.