07 апреля 2023, 17:48
Первый лесной пожар ликвидировали в Подмсоковье
Первый лесной пожар в этом году ликвидировали в Луховицах. Возгорание произошло в Чернореченском лесничество рядом с населенным пунктом Красная Пойма. Площадь пожара составила 0,4 гектара.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что пожал локализовали и ликвидировали в день обнаружения, угрозы населенным пунктам и экономики нет.
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«На его тушении было задействовано пять единиц техники и 10 человек личного состава лесопожарных служб», - сказал он.
В прошлом году первые лесные пожары произошли 17 апреля в Истре и Клину.
При обнаружении возгорания в лесу жителей просят звонить 112. За нарушение правил безопасности предусмотрены штрафы в размере от 15 до 30 тысяч рублей для физических лиц.
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Природа
Лесные пожары
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