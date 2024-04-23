Подмосковье 23 апреля 2024, 19:22 Первый Кубок школьной лиги по баскетболу прошел в Балашихе Телеканал «360»

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Победителя баскетбольного турнира среди школьников определили в Балашихе. Соревнования прошли в рамках Балашихинской школьной лиги.

Первый Кубок Балашихинской школьной лиги по баскетболу разыграли в округе. Финал проходил отдельно среди девушек и юношей на обновленном стадионе «Труд». Чемпионами турнира среди мальчиков стали ребята из школы № 12. Исход матче команды решили в овертайме. Два победных мяча забил капитан. Среди девочек чемпионками стала сборная школы № 30.

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«Смотрел последние матчи, уровень заряда и эмоций, как на профессиональном баскетболе. Благодарю за шикарную игру, настроение и эмоции всех участников баскетбольного турнира. Надеюсь, что, для ребят, которые сегодня играли, это станет началом большого спортивного пути. Снимаю шляпу перед победителями. Не побоялись и переломили игру, заняли первое место. Молодцы!» — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Победителям и призерам вручили награды. Финальные встречи сейчас проходят и по всем видам спорт лиги. Это мини-футбол, шахматы и волейбол.

Балашихинская школьная лига была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это пилотный проект в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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