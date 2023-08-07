Подмосковье 07 августа 2023, 17:02 Первый корпус ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске сдадут в октябре Главгосстройнадзор МО

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Первый корпус в жилом корпусе «Опалиха Парк» в Красногорске планируют сдать в октябре. Объект готов на 80%. Об этом сообщил Главгосстройнадзор Московской области.

Жилой квартал находится в пяти минутах ходьбы от станции Аникеевка МЦД. Также ЖК имеет удобный выезд на Новорижское и Волоколамское шоссе. На территории комплекса протекает река Липка и есть лес.

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На объекте работают 120 человек. Они укладывают водопровод, ливневую канализацию и хозяйственно-бытовые сети.

В составе жилого корпуса есть дома от пяти до восьми этажей — всего 11 секций, 354 квартиры, 156 из них принадлежат дольщикам.

ЖК начали строить в 2014 году. Он должен был состоять из пяти корпусов, однако у застройщика появились финансовые проблемы. В итоге первый корпус объекта взялась достраивать ГК «Гранель». Также в третьем и четвертом корпусах нет пострадавших дольщиков, а собственникам второго и пятого домов предоставили равнозначные квартиры в других объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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