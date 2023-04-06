06 апреля 2023, 15:12
Первый корпус ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске сдадут к концу этого года
В Красногорске продолжается строительство первого корпуса ЖК «Опалиха Парк». Дом планируют сдать к концу 2023 года.
За возведение проблемного жилого комплекса взялась группа компаний «Гранель». Об этапах работ девелопер информирует власти региона с помощью фото- и видеоотчетов.
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ООО «Авест» начал строить ЖК «Опалиха Парк» в 2014 году. Около 400 дольщиков вложили деньги в проект, но девелопер не справился со своими обязательствами. Из запланированных нескольких корпусов наполовину построили лишь первый.
Участникам долевого строительства корпусов № 2 и 5 предложили квартиры в достраиваемом корпусе или в ЖК «Аникеевский». Комплекс находится недалеко и активно строится.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается. Власти региона планируют решить проблему до конца года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
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