Подмосковье 05 апреля 2024, 11:38 Первый корпоративный турнир по мини-футболу прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Корпоративный турнир по мини-футболу прошел в спортивной школе № 1 в Солнечногорске. В нем приняли участие шесть команд из разных предприятий округа: «Сантехстрой», «Юко», «МЭТР», «Горсвет», «Юнирол» и Lateres.

Инициатором соревнований выступил Солнечногорский футбольный союз с поддержкой компании «Юко». Игры проводились по правилам мини-футбола: два тайма по 12 минут каждый.

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Соревнования длились два дня. В первый день прошел групповой этап, где команды были разделены на две группы и сыграли между собой. По результатам групповых игр лучшие команды вышли в полуфинал, а затем — в финал.

«Приятно, что в нашем округе развитие спортивных направлений поддерживают коллективы крупных местных организаций. Уверен, что со временем к ним смогут присоединиться и другие предприниматели, что будет способствовать продвижению и популяризации данного спортивного формата», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Победу одержала команда «Горсвет». Остальные участники отмечены благодарственными письмами, а призеры получили кубки.

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