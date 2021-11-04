Первый класс в 16 лет. Приемная семья в Серпухове помогла подростку поступить в школу

Милан стал первоклассником в 16 лет. Мальчик поставить себе цель — пройти программу начальной школы за один год. И пока его сверстники изучают программу старших классов и колледжей, Милан учится считать и писать.

Милан рассказал, что его родная семья постоянно переезжала из города в город. В одном из таких он даже пошел в школу, но потом им пришлось оттуда уехать. Мама Милана попала в тюрьму, а его старшие братья не захотели брать на себя опекунство.

Сейчас подросток живет в приемной семье. Он поступил в школу, занимается спортом и строит планы на будущее. И, по словам Милана, его жизнь стала намного лучше.

Вместе с Миланом в семье воспитывают еще семь детей, все приемные. Родители не только проверяют уроки, но и учат ребят обычным жизненным вещам: как навести порядок, помыть посуду или испечь пирог. Все стараются делать вместе, часто готовят пельмени и хинкали.

Любимое развлечение мальчишек — погонять мяч во дворе. Спортплощадку сделали вместе с папой. Установили волейбольную сетку (она же футбольные ворота) и повесили баскетбольное кольцо.

Кабуловы живут в коттедже в «семейном городке». Это уникальное место для семей, которые воспитывают не меньше восьми приемных детей с ограниченными возможностями здоровья. Стройка началась в 2013 году, спустя два года все 17 домов были заселены, а по соседству открылась инклюзивная школа.

«Вот мы взяли сейчас новых деток, девочка пошла учиться и стала лучше учиться сразу. Восхищается — какая школа, какие учителя, как с ними легко, просто», — рассказала мама Любовь Кабулова.

В школе есть классы для ребят с особенностями развития и обычные общеобразовательные классы. Сейчас в «семейном городке» живут 120 детей. Все они учатся в этой школе. К каждому ученику — свой подход, чтобы после выпуска он смог поступить в вуз или колледж.

Московская область ранее вошла в число лидеров по устройству сирот в семьи.