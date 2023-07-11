Подмосковье 11 июля 2023, 11:50 Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье 13 июля Комитет лесного хозяйства МО

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В среду, 12 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности. Уже на следующий день класс повысится до первого.

По данным Комлесхоза, 13 июня ожидается первый класс пожарной опасности на большей части Подмосковья. В Звенигородском, Наро-Фоминском лесничествах и лесничестве «Русский лес» прогнозируется второй класс, а в Бородинском и Волоколамском — третий.

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О возгораниях в лесу нужно сразу сообщать по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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