07 июля 2023, 10:17
Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 8 и 9 июля
На большей части Московской области 8 и 9 июля ожидается первый класс пожарной опасности. В Комлесхозе сообщили, что 6 июня в Подмосковье зафиксировали одно возгорание на территории Луховицкого лесничества.
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части Московской области 7 июля, в Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском и Талдомском лесничествах — второй класс.
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Сегодня температура воздуха прогреется до +28 градусов. В выходные столбик термометра поднимется до +24, синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами с градом.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
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