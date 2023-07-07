Подмосковье 07 июля 2023, 10:17 Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 8 и 9 июля Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области 8 и 9 июля ожидается первый класс пожарной опасности. В Комлесхозе сообщили, что 6 июня в Подмосковье зафиксировали одно возгорание на территории Луховицкого лесничества.

Третий класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части Московской области 7 июля, в Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском и Талдомском лесничествах — второй класс.

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Сегодня температура воздуха прогреется до +28 градусов. В выходные столбик термометра поднимется до +24, синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами с градом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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