Подмосковье 06 июля 2023, 10:43 Первый класс пожарной опасности установится из-за жары в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области 7 и 8 июля спрогнозировали первый класс пожарной опасности. В Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах — второй класс. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

Сегодня на большей части Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. Температура воздуха прогреется до +30 градусов, будет облачно, возможны кратковременные дожди.

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При обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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