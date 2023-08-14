Подмосковье 14 августа 2023, 10:29 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на 14 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

На большей части Московской области 14 августа спрогнозировали первый класс пожарной опасности. В Егорьевском и Талдомском лесничествах ожидается второй класс, в Шатурском — четвертый. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

С 15 по 16 августа в лесах Подмосковья установится второй класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествам — третий. Отмечается, что за выходные на землях лесного фонда Московской области пожаров не обнаружили.

Реклама

Сегодня воздух прогреется до 18-21 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, погода будет облачной, местами ожидаются дожди.

В случае обнаружения возгораний жителей Подмосковья просят сообщить о них по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».