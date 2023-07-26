Подмосковье 26 июля 2023, 10:14 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 июля Комитет лесного хозяйства МО

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Первый класс пожарной опасности ожидают в Подмосковье с 26 по 27 июля. Местами риски увеличится до второго класса.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 25 июля в лесах региона не выявили ни одного пожара. В среду, 26 июля, второй класс пожарной опасности ожидают в Дмитрове, Клину, Ногинске, Сергиевом Посаде и Талдоме, а 28 июля — в Виноградовском, Луховицком, Ногинском и Шатурском лесничествах.

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В ближайшие дни в Подмосковье будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до 26 градусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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