Подмосковье 29 июня 2023, 10:11 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 1 июля Комитет лесного хозяйства МО

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Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 29 и 30 июня. Днем ранее, 28 июня, в регионе не произошло ни одного возгорания.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 29 июня на большей части региона ожидается первый класс пожарной опасности. При этом Виноградовском, Дмитровском и Клинском лесничествах – третий класс, а в Волоколамском и Ногинском – четвертый.

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В последний день месяца, 30 июня, на большей части территории области сохранится первый класс опасности. В Московском учебно-опытом, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – второй класс, в Дмитровском и Шатурском – третий, в Ногинском – четвертый.

В первый день июля в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Сегодня температура воздуха в Подмосковье поднимется до 22 градусов, теплая погода сохранится и в ближайшие дни. При этом синоптики обещают сильный дождь и ветер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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