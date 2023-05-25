Подмосковье 25 мая 2023, 10:25 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 25 мая Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Комлесхоз Подмосковья сообщил, что 25 мая в лесах региона ожидается первый класс пожарной опасности. Сегодня весь день будет переменная облачность, а в некоторых городских округах пройдут дожди.

В среду 24 мая в Подмосковье не произошло ни одного лесного пожара.

Реклама

25 мая на большей части Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Лишь в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Шатурском лесничествах будет установлен второй класс опасности.

В ближайшие дни в Подмосковье сохранится переменная облачность, местами возможны дожди, а по утрам — туманы. Воздух прогреется до 22 градусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».