Подмосковье 24 июля 2023, 11:08 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 25 и 26 июля Комитет лесного хозяйства МО

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Сегодня, 24 июля, в Подмосковье ожидают третий класс пожарной опасности. В Звенигороде и Сергиевом Посаде — второй класс, а в Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске, Истре, Клину, Ступине, Талдоме и лесничестве «Русский лес» — первый.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 25 и 26 июля на большей части территории региона ожидают первый класс пожарной опасности. В среду второй класс спрогнозировали в Волоколамске, Дмитрове и Шатуре.

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Сегодня в первой половине дня в области будет пасмурно, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит 16-17 градусов. Во вторник и в среду также пройдут кратковременные осадки, а температура поднимется до 24 градусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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