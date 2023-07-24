24 июля 2023, 11:08
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 25 и 26 июля
Сегодня, 24 июля, в Подмосковье ожидают третий класс пожарной опасности. В Звенигороде и Сергиевом Посаде — второй класс, а в Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске, Истре, Клину, Ступине, Талдоме и лесничестве «Русский лес» — первый.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 25 и 26 июля на большей части территории региона ожидают первый класс пожарной опасности. В среду второй класс спрогнозировали в Волоколамске, Дмитрове и Шатуре.
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Сегодня в первой половине дня в области будет пасмурно, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит 16-17 градусов. Во вторник и в среду также пройдут кратковременные осадки, а температура поднимется до 24 градусов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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