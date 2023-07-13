Подмосковье 13 июля 2023, 10:16 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 14 и 15 июля Комитет лесного хозяйства МО

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В минувшую среду в лесах Подмосковья не выявили ни одного пожара. В ближайшие дни в регионе установится первый и второй классы опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 13 июля в регионе ожидают второй класс пожарной опасности. Первый — в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, третий — в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском и Подольском.

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В пятницу и субботу, 14 и 15 июля, установится первый класс пожарной опасности, при этом третий спрогнозировали в Бородинском, Волоколамском и Наро-Фоминском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Ближайшие два дня в Подмосковье будет облачно, температура воздуха днем поднимется до 17 градусов, пройдут кратковременные дожди.

При обнаружении огня в лесу жителей просят сразу сообщать по номеру горячей линии лесная охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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