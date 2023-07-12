Подмосковье 12 июля 2023, 12:30 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 13 и 14 июня Комитет лесного хозяйства МО

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В минувший вторник на территории Подмосковья не выявили ни одного лесного пожара. Второй класс опасности спрогнозировали 12 июня, а 13 и 14-го риски опустится до первого.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 12 июня на большей части территории региона ожидают второй класс пожарной опасности. Третий — в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах.

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Первый класс ожидают 13 и 14 июня. При этом в четверг второй класс опасности спрогнозировали в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес», а третий — в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском.

В ближайшие два дня в Подмосковье будет облачно, а температура воздуха днём поднимется до 14-16 градусов.

Жителям напомнили, что при обнаружении огня в лесу необходимо сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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