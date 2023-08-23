Подмосковье 23 августа 2023, 10:38 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 25 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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До конца рабочей недели в лесах Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

23 августа на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, кроме Бородинского лесничества и лесничества «Русский лес» — там ждут первый класс пожарной опасности.

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24 августа в лесах Подмосковья прогнозируется первый класс пожарной опасности, за исключением Волоколамского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств, где ожидается второй класс опасности.

25 августа в Подмосковье ожидается первый класс пожарной опасности, но в Волоколамском лесничестве ждут второй класс.

При лесных пожарах нужно звонить по номеру 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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