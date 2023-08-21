Подмосковье 21 августа 2023, 10:13 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 23 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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На большей части Московской области с 21 по 23 августа ожидается первый класс пожарной опасности. В Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — второй класс, в Егорьевском и Шатурском — третий.

Температура воздуха прогреется днем 21 августа до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

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В Комлесхозе региона отметили, что за выходные в Подмосковье лесные пожары не зафиксировали. В случае обнаружения возгорания, жителей Московской области просят незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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