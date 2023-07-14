Подмосковье 14 июля 2023, 11:39 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 16 июля Комитет лесного хозяйства МО

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В минувший четверг в лесах Подмосковья не зафиксировали ни одного пожара. Первый класс опасности ожидают в регионе 14, 15 и 16 июля.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности ожидают на большей части территории региона с 14 по 16 июля. При этом местами риски вырастут до второго и третьего классов. Так, 14 июля спрогнозировали третий класс пожарной опасности в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

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В субботу второй класс пожарной опасности установится в Звенигородском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах, третий — в Бородинском, Волоколамском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

В воскресенье, 16 июля, второй класс опасности ожидают в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах, третий — в Волоколамском лесничестве и лесничестве «Русский лес».

В ближайшие дни в Подмосковье будет облачно, температура воздуха днем поднимется до 16 градусов, пройдут кратковременные дожди. В воскресенье ожидается около 24 градусов тепла.

Жителям напомнили, что при обнаружении дня в лесу необходимо сразу сообщить по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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