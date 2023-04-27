27 апреля 2023, 10:21
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части Подмосковья 27 апреля
На больше части Московской области 27 апреля ожидается первый класс пожарной опасности. Отмечается, что за 26 число на землях лесного фонда региона возгораний не зафиксировали.
На территории Луховицкого, Наро-Фоминского и Подольского лесничеств ожидается второй класс пожарной опасности, в Волоколамском и Звенигородском лесничествах — третий класс, в Бородинском и Истринском лесничествах — четвертый. Кроме того, 28 апреля на большей части Подмосковья спрогнозировали второй класс пожарной опасности. Сегодня и завтра в Подмосковье воздух прогреется до +20 градусов, осадков не ожидается.
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В случае обнаружения возгорания жителей Московской области просят незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. Он подчеркнул, что в регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.
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Лесные пожары
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