Подмосковье 27 апреля 2023, 10:21 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части Подмосковья 27 апреля Комитет лесного хозяйства МО

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На больше части Московской области 27 апреля ожидается первый класс пожарной опасности. Отмечается, что за 26 число на землях лесного фонда региона возгораний не зафиксировали.

На территории Луховицкого, Наро-Фоминского и Подольского лесничеств ожидается второй класс пожарной опасности, в Волоколамском и Звенигородском лесничествах — третий класс, в Бородинском и Истринском лесничествах — четвертый. Кроме того, 28 апреля на большей части Подмосковья спрогнозировали второй класс пожарной опасности. Сегодня и завтра в Подмосковье воздух прогреется до +20 градусов, осадков не ожидается.

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В случае обнаружения возгорания жителей Московской области просят незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. Он подчеркнул, что в регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.

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