Первый кадетский класс открылся в городском округе Лосино-Петровский

В школе № 2 в Лосино-Петровском 28 пятиклассников поступили в кадетский класс. Они прошли обряд посвящения и принесения клятвы. Такой класс появился впервые во всем округе.

Среди почти тысячи учащихся этой школы 28 будут носить специальную форму, ведь теперь они кадеты. И среди них — не только мальчики.

«Я услышала то, что в кадетском классе развитие интеллекта, более усиленная программа, поэтому я хочу достичь наибольшего и чтобы в будущем все эти знания мне пригодились», — поделилась кадет Софья Анциферова.

Источник фото: телеканал «360»

У кадетского класса будет особый режим учебы. Здесь будут изучать основы военной службы, физподготовку, хореографию, военную историю, этику и психологию будущего офицера.

Источник фото: телеканал «360»

«Запрос родительской общественности был очень активный. В мае предыдущего года мы проводили опрос. Выясняли, нужен класс или не нужен. И спрос на кадетский класс был таков, что необходимо было провести конкурс», — рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 2 г. о. Лосино-Петровский Анна Торскова.

Источник фото: телеканал «360»

В торжественной обстановке кадеты обязались верно служить отечеству, быть честными и справедливыми товарищами, добросовестно осваивать учебные предметы. Ребят поздравили с принятием присяги.

В следующем учебном году в школе планируют открыть еще два кадетских класса.