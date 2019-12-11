Цифровое образование для детей. Первый IT-Cube открылся в Подмосковье

В Электростали заработал центр цифрового образования для детей IT-Cube. Его открыли на базе центра дополнительного образования.

На базе Центра дополнительного образования детей «Росток» заработал новый проект IT-Cube. В лаборатории системного администрирования будущие айтишники из Электростали собирают компьютер. Также дети будут учиться программировать, управлять данными и создавать роботов. Начать можно с механизированной тележки, а вот в мечтах у учеников — сделать серьезного робота, который будет помогать человеку.

Источник фото: телеканал «360»

Никак особо готовиться перед приходом в центр не нужно. Тут с нуля обучат программировать на самых популярных языках — Python и Java, а также работать с виртуальной реальностью. Кроме нашумевших больших данных и привычного системного администрирования, здесь преподают цифровую гигиену.

«Я учился 4,5 года. Потом было много практики, работы именно в IT-сфере для того, чтобы свои знания уже передавать детям на своем опыте», — рассказал преподаватель кибергигиены Никита Авдеев.

На фоне компьютеризации всего мира создание такой площадки в Электростали особенно актуально, ведь спрос на работников в сфере IT высокий.

Источник фото: телеканал «360»

«Наш город промышленный, и нам нужны такие кадры. Я лично общаюсь с руководителями предприятий. С кем бы ни заговаривал, везде нужны кадры, которые именно инженерные, которые понимают, что надо программировать», — отметил глава городского округа Владимир Пекарев.

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Электросталь — первый город в Подмосковье, где открыли IT- Cube. Его создание стало возможно благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», а также приоритетному национальному проекту «Доступное дополнительное образование детей».

«Каждый год мы планируем открывать в рамках национального проекта „Образование“ не менее одного подобного центра. В следующем году такой центр появится в Ленинском округе, через год — Подольск, еще через год — Клин», — рассказал первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

Источник фото: телеканал «360»

В IT- Cube будут учиться 400 детей от семи до 18 лет. Повысить квалификацию смогут более 300 преподавателей. А уже через три года центр планирует принимать 600 учеников в год.