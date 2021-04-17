Первый инклюзивный забег «Клязьма RUN» прошел в Орехово-Зуеве

Беговой сезон в Орехово-Зуевском городском округе открылся с необычного проекта. На старт в Парке Победы вышли дети в рамках первого инклюзивного забега «Клязьма Run». Преодолеть дистанцию им помогали волонтеры.

В следующем году шестилетний Паша пойдет в школу. Когда он вырастет, то станет археологом или массажистом. По словам мамы, Екатерины, мальчик ставит перед собой задачи, которых всегда добивается.

«Ребенок с проблемным зрением. Такие дети не везде могут участвовать, а здесь замечательно. У них уверенность есть, что они быть, как все обычные люди», — поделилась она.

Перед забегом Паша занимался с тренером, так что километровый забег ему по плечу. Спортсменов постарше во время бега поддерживали волонтеры.

«Очень ценно что это проходит прямо совсем рядом с нами в Орехово-Зуеве. Что есть люди готовые тратить свое время свои ресурсы. Это очень ценно для меня, не могу сказать что жалею о потраченном времени», — поделилась руководитель бегового клуба «OZ Run» Ольга Борисенко.

Организатор инклюзивного забега «Клязьма Run» Петр Галушкин отметил, что для многих участников возможность выйти на старт и пробежать кросс стала мотивацией для занятий спортом

«Не сидеть же дома в планшетах. Мне это дает возможность показать всем, что инвалиды по зрению такие же как все», — подчеркнул он.

От идеи организовать забег до его проведения прошло немного времени. И все получилось просто отлично.

Для любителей бега в Орехово-Зуеве никаких ограничений. Скорее наоборот мотивация и прививание любви к активной жизни. Здесь проходят бесплатные тренировки принять участие в которых могут все.

На сегодняшний забер вышли несколько сотен жителей городского округа, чтобы поддержать вышедших на старт детей. Инклюзивный забег «Клязьма Run» показал, что бегом может заниматься каждый, если ему это нравится.